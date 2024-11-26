والي بن عروس السابق يدعو إلى تأسيس "صندوق 25 جويلية للتضامن"

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دعا عز الدين شلبي، والي بن عروس السابق، عبر تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، إلى بعث صندوق تضامن يحمل اسم "صندوق 25 جويلية"، مقترحًا أن يكون الصندوق وسيلة لدعم التضامن الوطني.



ردود الفعل على التدوينة:

إيجابية: وصف بعض النشطاء الفكرة بأنها "عظيمة"، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي.



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انتقادات ساخرة: شبّهها آخرون بصندوق "26/26"، الذي أُطلق سابقًا خلال عهد الرئيس زين العابدين بن علي لجمع التبرعات، واعتبروها فكرة تستحضر جوانب من "العقلية التجمعية" القديمة.



وفكرة إنشاء صناديق تضامن ليست جديدة في تونس، وغالبًا ما تواجه تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى فيها أداة دعم فعالة، ومعارض يشكك في شفافية إدارتها أو في دلالاتها الرمزية.

شبّهها آخرون بصندوق "26/26"، الذي أُطلق سابقًا خلال عهد الرئيس زين العابدين بن علي لجمع التبرعات، واعتبروها فكرة تستحضر جوانب من "العقلية التجمعية" القديمة.وفكرة إنشاء صناديق تضامن ليست جديدة في تونس، وغالبًا ما تواجه تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى فيها أداة دعم فعالة، ومعارض يشكك في شفافية إدارتها أو في دلالاتها الرمزية.