Babnet

والي بن عروس السابق يدعو إلى تأسيس "صندوق 25 جويلية للتضامن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6717c3bf224598.96917188_jfmgepqlhkion.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 22:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعا عز الدين شلبي، والي بن عروس السابق، عبر تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، إلى بعث صندوق تضامن يحمل اسم "صندوق 25 جويلية"، مقترحًا أن يكون الصندوق وسيلة لدعم التضامن الوطني.

ردود الفعل على التدوينة:
إيجابية: وصف بعض النشطاء الفكرة بأنها "عظيمة"، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي.
...

انتقادات ساخرة: شبّهها آخرون بصندوق "26/26"، الذي أُطلق سابقًا خلال عهد الرئيس زين العابدين بن علي لجمع التبرعات، واعتبروها فكرة تستحضر جوانب من "العقلية التجمعية" القديمة.

وفكرة إنشاء صناديق تضامن ليست جديدة في تونس، وغالبًا ما تواجه تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى فيها أداة دعم فعالة، ومعارض يشكك في شفافية إدارتها أو في دلالاتها الرمزية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298203


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*