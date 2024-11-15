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قرار قضائي في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 16:53 قراءة: 0 د, 18 ث
      
جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وذلك لمحاكمتها في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح اعلامي ،وقد قررت الدائرة حجز القضية لجلسة 22 نوفمبر للتصريح بالحكم .
يذكر ان موسى حوكمت بعامين سجنا على ذمة الملف فاستأنف محاموها الحكم .
هذا وواكب جلسة المحاكمة محاميان اجانب .


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