قرار قضائي في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر

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جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وذلك لمحاكمتها في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح اعلامي ،وقد قررت الدائرة حجز القضية لجلسة 22 نوفمبر للتصريح بالحكم .

يذكر ان موسى حوكمت بعامين سجنا على ذمة الملف فاستأنف محاموها الحكم .

هذا وواكب جلسة المحاكمة محاميان اجانب .

