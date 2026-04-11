中国水泥企业扩大在突尼斯业务

中国水泥公司“中材国际”于2026年4月10日（周五）表示，希望通过引入智能控制系统和先进生产技术来加强其在突尼斯的业务活动。据突尼斯外国投资促进局周六报道。“中材国际”是中国建材集团（CNBM）的子公司，该集团是一家从事水泥、石膏、建材和玻璃纤维生产的中国国有企业。该公司于2025年4月15日收购了巴西跨国水泥公司Votorantim Cimentos在突尼斯宰格万省Jebel Ouest水泥厂所持有的股份。“中材国际”公司经理及管理代表在周五与突尼斯外国投资促进局局长贾拉勒·塔比卜会面时表示，这些新技术的应用旨在对Jebel Ouest水泥厂的生产线进行现代化改造，提高产品质量，降低能耗，并加速突尼斯水泥行业向更高效率和减少碳排放的方向转型。此次会面也为深入讨论突尼斯提供的投资机会以及面向外国投资者的支持机制提供了契机。在此背景下，贾拉勒·塔比卜强调，这一新的投资承诺反映了突尼斯与中国之间伙伴关系的稳固性，并凸显了中国商界对突尼斯投资环境的信心。他重申了突尼斯外国投资促进局致力于支持中国建材集团并积极宣传突尼斯作为国际投资目的地的承诺。