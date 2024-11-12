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مدنين: " انهيار جدار بمحطة سيّارات الأجرة"

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تسبب انهيار جدار بمحطة سيّارات الأجرة وسط مدينة مدنين لأضرار مادية دون وقوع ضحايا بشرية.
وقد تضررت عدد من سيّارات الأجرة وفق ما تداولته إذاعة "تطاوين" وفيديوهات انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك.



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