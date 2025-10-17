الفيلم التونسي "ميما" للمخرجة درة صفر يشارك في المهرجان الدولي للسينما للجميع بتيزنيت المغربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2883f57e7b9.12217685_milhoepqfknjg.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك الفيلم القصير "ميما" للمخرجة التونسية الشابة درة صفر في المهرجان الدولي للسينما للجميع بمدينة تيزنيت المغربية (90 كم جنوب مدينة أغادير) حيث سينافس على جوائز دورته الحادية عشرة التي ستقام من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري وذلك ضمن مسابقة الهواة.



وتتضمن مسابقة الهواة في هذه الدورة ستة أفلام منتقاة 4 منها مغربية وهي "أيام رمادية" لرضا هنكام و"جرح الماضي" لزياد الشجعي و"لم لا" (Why not?) لمريم أبنكسار و"يوم عادي" لتوفيق أوفقير وفيلم تونسي "ميما" لدرة صفروآخر مصري "كل سنة وأنت طيبة يا مامتي" لجمانة ناصر.





وكان فيلم "ميما" حاز في ماي الماضي من هذا العام بالمهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة في دورته الرابعة جائزتي أفضل إخراج وأفضل تمثيل في مسابقة أفلام المدارس.





ويروي "ميما" الذي تدوم مدة عرضه 16 دقيقة، قصة مخرجة تونسية تعود إلى مسقط رأسها لتصوير فيلم في البيت العائلي القديم الذي احتضن طفولتها، لكنها تُفاجأ بعرضه للبيع، لتعيش صراعا داخليا بين الانتماء إلى الجذور والرغبة في الهروب مجددا إلى غربتها.

ويسعى المهرجان الدولي للسينما للجميع حسب جمعية تيزنيت للثقافة السينمائية الجهة المنظمة، إلى نشر الثقافة السينمائية خارج القاعات التقليدية، وسيتم طيلة أيام هذه الدورة تنظيم ورشات تدريبية لفائدة التربويين والمتدخلين في الشأن التربوي، تشمل مواضيع متعددة مثل كتابة السيناريو و الإخراج السينمائي وإعداد الممثل والتصوير وتقنيات السكريبت، إضافة إلى التعريف بأساسيات الإنتاج السينمائي واختيار الخطوط العربية واللاتينية والأمازيغية في كتابة الجينيريك.

ويعكس المهرجان رؤيته الشمولية في جعل السينما أداةً للتعبير والانفتاح والحوار، ووسيلة لتفعيل ، الحياة المدرسية والثقافية بالمدينة، وتعزيز انخراط الأجيال الجديدة في الإبداع السينمائي.

واختار المنظمون لجنة تحكيم برئاسة الفنانة المغربية أمينة الشاوي وعضوية المدير الفني لمهرجان سينما الواقع بطنجة المغربي مصطفى لهنين والمخرجة والسينياريست العمانية دليلة الدرعية.

