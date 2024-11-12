عضو بغرفة المعاصر: 'أسعار زيت الزيتون ستشهد تراجعًا'

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قال عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر، عادل التبيني، اليوم الثلاثاء، إنّ "أسعار زيت الزيتون ستشهد تراجعًا على المستوى المحلّي"، مشيرًا إلى أنّ "الأسعار إرتفعت السنة الماضية بسبب إرتباطها بالعرض والطلب وتراجع الإنتاج في إسبانيا، على عكس السنة الحالية".





وأوضح التبيني، خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة أف أم، أنّ "سعر الزيت حاليا في السوق الإسبانية يُقدّر بـ 5 أورو وقد يتراجع أكثر"، مؤكّدًا على أنّ "الإنتاج في إسبانيا، المرجع العالميّ للأسعار، يُعتبر جيّدًا هذه السنة".



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ولفت التبيني إلى أنّ "التركيبة الجينيّة لزيت الزيتون في تونس تكشف أن المنتوج الحالي خارج المقاييس التي تُمكننا من تصديره"، مرجّحًا أنّه "بداية من الأسبوع المقبل ستتحسّن التركيبة".

ولفت التبيني إلى أنّ "التركيبة الجينيّة لزيت الزيتون في تونس تكشف أن المنتوج الحالي خارج المقاييس التي تُمكننا من تصديره"، مرجّحًا أنّه "بداية من الأسبوع المقبل ستتحسّن التركيبة".