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عضو بغرفة المعاصر: 'أسعار زيت الزيتون ستشهد تراجعًا'

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 09:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر، عادل التبيني، اليوم الثلاثاء، إنّ "أسعار زيت الزيتون ستشهد تراجعًا على المستوى المحلّي"، مشيرًا إلى أنّ "الأسعار إرتفعت السنة الماضية بسبب إرتباطها بالعرض والطلب وتراجع الإنتاج في إسبانيا، على عكس السنة الحالية".


وأوضح التبيني، خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة أف أم، أنّ "سعر الزيت حاليا في السوق الإسبانية يُقدّر بـ 5 أورو وقد يتراجع أكثر"، مؤكّدًا على أنّ "الإنتاج في إسبانيا، المرجع العالميّ للأسعار، يُعتبر جيّدًا هذه السنة".
...

ولفت التبيني إلى أنّ "التركيبة الجينيّة لزيت الزيتون في تونس تكشف أن المنتوج الحالي خارج المقاييس التي تُمكننا من تصديره"، مرجّحًا أنّه "بداية من الأسبوع المقبل ستتحسّن التركيبة".


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 297316

Belfahem  (Tunisia)  |Mardi 12 Novembre 2024 à 10:15           
تحية لك ولكل أعضاء الغرفة على هذا ألأجراء في تخفيض سعر زيت الزيتون وهو خبر ينتظره كل التونسيين خاصة اذا اصبحت التسعيرة في متناول الزوالي ---رجاء اجعلوا هاتة المادة الرئيسية في المطبخ التونسي تغطي السوق مثلما كانت عند عطار الحومة وفي المساحات الكبرى --لا تحدثونا على السوق العالمية او ألأوروبية لأن الدخل التونسي يختلف عنهم --


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