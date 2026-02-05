وزير الخارجية يلتقي الممثّلة الإقليميّة الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار بتونس

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الخميس، الممثّلة الإقليميّة الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار بتونس "أنّا بارون"، بمناسبة تقلّدها لمهامّها حديثًا.وأعرب وزير الخارجية بالمناسبة، عن تقدير الجانب التونسي للتعاون بين تونس وهذه المؤسّسة الماليّة الأوروبيّة منذ سنة 1979، والقائم على قاعدة الاحترام والثقة المتبادلتين، خدمةً للمصلحة المشتركة بين الجانبين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.وأشاد بمساهمة البنك الأوروبي للاستثمار، في دعم عدّة مشاريع تنمويّة في تونس في مجالات حيويّة، على غرار البنية التحتيّة والنقل والطاقة والتعليم، فضلًا عن دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة. ودعا البنك الأوروبي للاستثمار إلى مزيد دعم مشاريع التعاون التنموية ذات الأولويّة بالنسبة الى الحكومة التونسيّة والمنبثقة عن مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.من جهتها، جددت "أنّا بارون"، حرص المؤسّسة البنكيّة الأوروبيّة على مواصلة التزامها بمعاضدة الاقتصاد التونسي، وفقًا للخيارات الوطنيّة وبناءً على ما تم إنجازه من مشاريع على مدى السنوات الماضية، مؤكدة أن تونس تعدّ شريكا هاما يحظى بالثقة في المنطقة. وتوجهت بخالص عبارات الشكر إلى وزارة الشؤون الخارجيّة على دعمها من أجل آداء مهامّها بتونس.