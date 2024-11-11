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20 سنة سجنا في حق زوجين تخصصا تهريب وترويج المخدرات بالوسط المدرسي!!

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 10:55 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب20 سنة سجنا في حق عصابة لترويج المخدرات بالوسط المدرسي تتكون من 4 أشخاص ويتزعمها زوجان تنشط بين سوسة و تونس العاصمة .

وكشفت الابحاث ان أفراد الشبكة الاجرامية كانوا يهربون المخدرات من احدى الدول المجاورة الى سوسة ثم نقلها لاحقا الى تونس العاصمة للترويج بالوسط المدرسي وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

...

واعترف أفراد العصابة بما نسب اليهم بعد أن جابههم القاضي بالمحجوزات التى ضبطت بحوزتهم والمتمثلة في 40 كلغ من مخدر الزطلة.


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