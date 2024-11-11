20 سنة سجنا في حق زوجين تخصصا تهريب وترويج المخدرات بالوسط المدرسي!!

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أصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب20 سنة سجنا في حق عصابة لترويج المخدرات بالوسط المدرسي تتكون من 4 أشخاص ويتزعمها زوجان تنشط بين سوسة و تونس العاصمة .



وكشفت الابحاث ان أفراد الشبكة الاجرامية كانوا يهربون المخدرات من احدى الدول المجاورة الى سوسة ثم نقلها لاحقا الى تونس العاصمة للترويج بالوسط المدرسي وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.





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واعترف أفراد العصابة بما نسب اليهم بعد أن جابههم القاضي بالمحجوزات التى ضبطت بحوزتهم والمتمثلة في 40 كلغ من مخدر الزطلة.