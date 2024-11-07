صورة اليوم: جماهير باريس سان جيرمان تصنع الحدث بدخلة تاريخية بعنوان فلسطين حرة

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وعبر جماهير الفريق الباريسي عن دعمهم للقضية الفلسطينية ب"دخلة" تاريخية" بعنوان "فلسطين حرة" في مشهد أثار عديد التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر النشطاء من مختلف الدول العربية عن احترامهم وتقديرهم لجمهور الفريق الفرنسي خاصة وان فرنسا داعمة للكيان الصهيوني فيما يقوم به من جرائم.





صنع الاربعاء 6 نوفمبر، جماهير باريس سان جيرمان الحدث في مباراة فريقها ضد اتليتيكو مدريد في اطار مواجهات دوري أبطال اوروبا.وعبر جماهير الفريق الباريسي عن دعمهم للقضية الفلسطينية ب"دخلة" تاريخية" بعنوان "فلسطين حرة" في مشهد أثار عديد التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر النشطاء من مختلف الدول العربية عن احترامهم وتقديرهم لجمهور الفريق الفرنسي خاصة وان فرنسا داعمة للكيان الصهيوني فيما يقوم به من جرائم.

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وكان باريس سان جرمان الفرنسي انهزم على أرضه أمام اتلتيكو مدريد الإسباني، 1-2، الأربعاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدّم الفريق الباريسي بواسطة لاعبه الشاب وارن زائير ايمري بعد مرور 14 دقيقة، لكن اتلتيكو رد بسرعة أوّلا بواسطة الأرجنتيني ناهويل مولينا (18) قبل أن يوجّه الأرجنتيني الأخر انخل كوريا الضربة القاضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



والخسارة هي الثانية لسان جرمان بعد سقوطه أمام أرسنال الانكليزي، 0-2، في الجولة الثانية، كما تعادل أيضا على أرضه مع فينورد روتردام الهولندي 1-1 في الجولة الماضية مقابل فوز وحيد على جيرونا الاسباني 1-0.