أحكام سجنية في حقّ 4 ''صناع محتوى''

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أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن، تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ أربعة من صناع المحتوى المحالين على أنظارها.



وقضت هيئة الدائرة الجناحية بالسجن مدة عام ونصف في حقّ صانعة محتوى، وثلاثة أعوام ونصف في حق "صانع محتوى"، وثلاثة أعوام وشهرين في حقّ "صانعة محتوى" مشهورة وأربعة أعوام ونصف في حقّ "صانع محتوى" رابع.





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ويجدر التذكير بأنّ المتهمين الأربعة موقوفون على ذمة القضايا المنشورة في حقّهم.

ويجدر التذكير بأنّ المتهمين الأربعة موقوفون على ذمة القضايا المنشورة في حقّهم.