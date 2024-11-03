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انطلاق تجارب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين خلال السداسي الثاني من سنة 2025

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 16:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أن موعد الانطلاق في تجارب جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية سيكون خلال السداسي الثاني من سنة 2025 .

وبيّن العميد مماشة أنه سيتم تعميم التجهيزات الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين انطلاقا من سنة 2026.

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