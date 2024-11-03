انطلاق تجارب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين خلال السداسي الثاني من سنة 2025
أكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أن موعد الانطلاق في تجارب جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية سيكون خلال السداسي الثاني من سنة 2025 .
وبيّن العميد مماشة أنه سيتم تعميم التجهيزات الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين انطلاقا من سنة 2026.
وبيّن العميد مماشة أنه سيتم تعميم التجهيزات الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين انطلاقا من سنة 2026.
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