انطلاق تجارب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين خلال السداسي الثاني من سنة 2025

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أكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أن موعد الانطلاق في تجارب جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية سيكون خلال السداسي الثاني من سنة 2025 .



وبيّن العميد مماشة أنه سيتم تعميم التجهيزات الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين انطلاقا من سنة 2026.





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