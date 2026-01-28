Babnet   Latest update 15:50 Tunis

المجموعة الالمانية Scherdel تدرس امكانية الانتصاب بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a156f3659a1.66379801_gfqmolniekpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 14:53 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعربت المجموعة الدولية شيردل (Scherdel)، الناشطة في قطاع النقل، عن اهتمامها الكبير بمواصلة المحادثات، تمهيدا لإمكانية تنفيذ مشروع لها في تونس، بما يفتح آفاقا لتعاون مستقبلي لإحداث القيمة وفرص عمل جديدة، وفق ما أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وابدت شيردل هذا الاهتمام خلال اللقاء، الذي جمع أمس، الثلاثاء، وفدا من المجموعة الألمانية بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال طبيب.


وضمّ الوفد، الذي يؤدّي زيارة استكشافية بهدف دراسة فرص الانتصاب والاستثمار في تونس، كلا من مستشارة المجموعة، ساسكيا ميتز، والمستشار لدى الإدارة العامة، ماكسيميليان فرايهير فون فالدنفلس ، ومدير موقع إنتاج، خوسيه بيدرو رودريغيز لوبيس.


وجاءت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مسعى استكشافي استراتيجي، بهدف تقييم البيئة الاقتصادية في تونس، والكفاءات المحلية، إضافة إلى الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ببادرة ودعم من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.

وسلط اللقاء، الذي انعقد بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الضوء حول مكامن القوة، التي تتمتع بها تونس، ولا سيما، موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ورأسمالها البشري المؤهّل، ومنظومتها الصناعية المتنوّعة، إلى جانب التشجيعات الموجّهة إلى الاستثمار.

وشمل برنامج الزيارة، أيضا، لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات وهيئات مختلفة، من بينها الجمعيّة التونسية للسيّارات إلى جانب فاعلين اقتصاديين وشركاء محتملين. كما شمل زيارات ميدانية لمواقع صناعية وتكنولوجية.

وتشغل مجموعة شيردل الناشطة في السوق العالمية، منذ 130 عاما، أكثر من 7 آلاف عون موزعين على 35 موقع انتاج وبحث وتطوير. وتعمل المجموعة في عدّة مجالات، أساسا، تكنولوجيا التشكيل والتجميع والربط وتكنولوجيا الأسطح فضلا عن صنع الات تصنيع أدوات والمنشآت الصناعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322719

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
16°-12
17°-11
15°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>