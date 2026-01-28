المجموعة الالمانية Scherdel تدرس امكانية الانتصاب بتونس

أعربت المجموعة الدولية شيردل (Scherdel)، الناشطة في قطاع النقل، عن اهتمامها الكبير بمواصلة المحادثات، تمهيدا لإمكانية تنفيذ مشروع لها في تونس، بما يفتح آفاقا لتعاون مستقبلي لإحداث القيمة وفرص عمل جديدة، وفق ما أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.وابدت شيردل هذا الاهتمام خلال اللقاء، الذي جمع أمس، الثلاثاء، وفدا من المجموعة الألمانية بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال طبيب.وضمّ الوفد، الذي يؤدّي زيارة استكشافية بهدف دراسة فرص الانتصاب والاستثمار في تونس، كلا من مستشارة المجموعة، ساسكيا ميتز، والمستشار لدى الإدارة العامة، ماكسيميليان فرايهير فون فالدنفلس ، ومدير موقع إنتاج، خوسيه بيدرو رودريغيز لوبيس.وجاءت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مسعى استكشافي استراتيجي، بهدف تقييم البيئة الاقتصادية في تونس، والكفاءات المحلية، إضافة إلى الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ببادرة ودعم من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.وسلط اللقاء، الذي انعقد بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الضوء حول مكامن القوة، التي تتمتع بها تونس، ولا سيما، موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ورأسمالها البشري المؤهّل، ومنظومتها الصناعية المتنوّعة، إلى جانب التشجيعات الموجّهة إلى الاستثمار.وشمل برنامج الزيارة، أيضا، لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات وهيئات مختلفة، من بينها الجمعيّة التونسية للسيّارات إلى جانب فاعلين اقتصاديين وشركاء محتملين. كما شمل زيارات ميدانية لمواقع صناعية وتكنولوجية.وتشغل مجموعة شيردل الناشطة في السوق العالمية، منذ 130 عاما، أكثر من 7 آلاف عون موزعين على 35 موقع انتاج وبحث وتطوير. وتعمل المجموعة في عدّة مجالات، أساسا، تكنولوجيا التشكيل والتجميع والربط وتكنولوجيا الأسطح فضلا عن صنع الات تصنيع أدوات والمنشآت الصناعية.