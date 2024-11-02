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مساكن: وفاة مفتش عنه في تبادل إطلاق نار مع الوحدات الأمنية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/msaken.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 13:03 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة وسام الشريف بفتح النيابة العمومية لبحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة شخص مطلوب للعدالة وذلك إثر تبادل إطلاق نار مع الوحدات الأمنية فجر اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 بمدينة مساكن.

وأوضح الشريف في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الواقعة جدّت في إطار عملية أمنية للقبض على مفتش عنه محل العديد من مناشير التفتيش ومحكوم بأكثر من 70 عاما سجنا.

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وقد أصيب المفتش عنه على مستوى الساق لكنّه توفي بالمستشفى رغم إسعافه.


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