سوسة: فتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شخص مطلوب للعدالة إثر تبادل إطلاق نار أثناء عملية أمنية (مصدر قضائي)

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أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة، وسام الشريف، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت، اليوم السبت، بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة شخص مطلوب للعدالة بعد تنفيذ عملية أمنية بمدينة مساكن تم خلالها تبادل إطلاق نار بين الوحدات الأمنية واحد العناصر الاجرامية.

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وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العملية الأمنية تم تنفيذها فجر اليوم بمدينة مساكن بهدف القبض على مفتش عنه محل العديد من مناشير التفتيش ومحكوم بأكثر من 70 عاما سجنا، إلّا أنّه أصيب خلال العملية بطلق ناري على مستوى الساق لكنّه توفي بالمستشفى رغم محاولات إسعافه.



وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العملية الأمنية تم تنفيذها فجر اليوم بمدينة مساكن بهدف القبض على مفتش عنه محل العديد من مناشير التفتيش ومحكوم بأكثر من 70 عاما سجنا، إلّا أنّه أصيب خلال العملية بطلق ناري على مستوى الساق لكنّه توفي بالمستشفى رغم محاولات إسعافه.

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من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ اصدرته اليوم، أنه في اطار مواصلة العملية الأمنية واسعة النطاق والموجهة أساسا لمروجي المخدرات والعناصر الاجرامية الخطيرة، باشرت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، وبالتنسيق مع النيابة العمومية، عددا من المداهمات بمرجع نظر اقليمي سوسة والمنستير، أسفرت عن ضبط 237 عنصرا خطيرا وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

واضاف البلاغ ان أحد العناصر الخطيرة المطلوبة للعدالة تصدى خلال العملية لقوات الأمن ودخل معهم في اشتباك مستخدما سلاحا ناريا (مسدس) كان بحوزته، مما استوجب تحييده بطلقة نارية أصابت فخذه ونتج عنها وفاته.