باجة: الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي تنظّم حفل ختان جماعي بالمستشفى الجهوي بباجة

نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، اليوم الاثنين، حفل ختان جماعي لفائدة 10 أطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بالمستشفى الجهوى بباجة الذي احتضن منذ انطلاق الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان حفلات ختان عديدة ببادرة من عدد من مكونات المجتمع المدني بباجة.

وأوضحت رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بباجة، فاطمة الحمراني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الحفل انتظم بمساهمة أهل البرّ والإحسان وإحدى المؤسسات الصناعية الكبرى بالجهة، حيث تم توفير اللباس التقليدي للأطفال، ومواد تنظيف، ومواد غذائية، ولعب أطفال، وعدد من الهدايا، مشيرة إلى أنّ ختان الأطفال في المناسبات الدينية يمثّل عادة مميزة دأب عليها الهلال الأحمر التونسي وطنيا وجهويا.

وأكّدت أنّ الهيئة الجهوية استجابت لكل العائلات التي اتصلت بها وطلبت المساعدة لختان أطفالها، مشيرة إلى أن حفل الختان تم في ظروف طيبة بفضل مجهودات الإدارة الجهوية للصحة والاطار الطبي وشبه الطبّي بالمستشفى الجهوي بباجة.