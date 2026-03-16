ترامب: إيران "نمر ورقي" ونسبة إطلاقهم للصواريخ انخفضت بـ90 بالمئة

LIVE: President Trump Holds a Press Conference - 03/16/26 https://t.co/nI9HvJl0rN — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) March 16, 2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران تحولت إلى "نمر من ورق" بعد أسبوعين من الحرب، مشيرا إلى تدمير أكثر من 7000 هدف وإسقاط قدراتها الصاروخية بنسبة 90%.وقال ترامب: "نتعامل حاليا مع نمر من ورق في إيران ولم يكن الأمر كذلك قبل أسبوعين". وأضاف أن "نسبة إطلاقهم للصواريخ انخفضت بنسبة 90 بالمئة"، مشيرا إلى أن طهران "تطلق حاليا الصواريخ بأعداد ضئيلة جدا لأنها لم تعد تمتلك الكثير منها".وكشف الرئيس الأمريكي أن القوات وجهت "ضربات لأكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران وكانت هذه الأهداف في الغالب تجارية وعسكرية".كما أعلن تدمير "نحو 30 سفينة لزرع الألغام" كانت تهدد السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران "لطالما استخدمت مضيق هرمز كسلاح اقتصادي لكنهم لن يكونوا قادرين على استخدامه لفترة طويلة".وانتقد ترامب بعض الدول التي "حميناها لمدة 40 عاما وتتقاعس عن المشاركة في حماية التجارة في مضيق هرمز"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "كثيرا من الدول متحمسة جدا وأبدت استعدادها لمرافقة السفن" في المضيق الحيوي.