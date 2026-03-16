سليانة: توزيع هدايا تتضمن كتبا لفائدة الاطفال المقيمين بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي

انتظمت اليوم الاثنين بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بسليانة، المبادرة الجهوية لتوزيع هدايا تتضمن كتبا لفائدة الأطفال واليافعين المقيمين بالمستشفيات، وذلك ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع وزارة الصحة.
وبيّنت مديرة المكتبة الجهوية بسليانة هيام الدنداني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المبادرة الثقافية الإنسانية التي تقام لأول مرة بكافة المؤسسات الصحية بمختلف الولايات، تهدف أساسا الى التشجيع على الإقبال على المطالعة، لما لها من أثار إيجابية على نفسية الأطفال واليافعين وتعزيز علاقتهم بالمعرفة والكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي و المعرفة الرقمية.
وأضافت أنّ الكتب الموزعة في شكل هدايا تضم حوالي 22 هدية بمعدل 10 عناوين مختلفة، وهي موجهة لمن هم في سن ما قبل الدراسة (اقل من 6 سنوات) والأطفال واليافعين (اقل من 18 سنة).

 وقالت الدنداني ان جملة من الأنشطة التنشيطية والورشات الثقافية ستنتظم بالمناسبة لإدخال البهجة على المقيمين وزرع الابتسامة في صفوفهم.
من جانبهم، أعرب عدد من الأطفال ممن استقت صحفية "وات" أراءهم عن استحسانهم لهذه المبادرة للترفيه عن أنفسهم، داعين الى جعلها دورية بمعدل مرة أو مرتين في الشهر.
