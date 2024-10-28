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النائب يوسف طرشون: في سنة 2023 الدولة دفعت سنة 3.6 مليار دينار للبنوك كفوائد ديون فقط

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Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 10:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قال النائب يوسف طرشون في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" أنه في سنة 2023 الدولة دفعت سنة 3.6 مليار دينار للبنوك كفوائد ديون فقط.
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وأضاف " يمكن أن نستحفظ على الأموال إذا ذهبت الدولة مباشرة للاقتراض من البنك المركزي".
وتابع " البنوك استغلت الوضع لتتحول الى سماسرة تشتري سندات الدولة لتبيعها للبنك المركزي" متابعا " الربح الريعي الذي حققته البنوك غير مقبول".
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يشار الى انه تم احالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمقدّم من قبل عدد من النواب، الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على ان يتم مناقشته في جلسة عامة بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة 2025 .


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