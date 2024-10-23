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سوسة: "الإحتفاظ بنائب شعب بشبهة الإعتداء بالعنف على موظّف ببلديّة"

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 10:42 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكّد النّاطق الرسمي باسم بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 وسام الشريف أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بنائب شعب عن ولاية سوسة بشبهة الإعتداء بالعنف اللّفظي والجسدي على موظّف ببلديّة الجهة".

وقال في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أنّ "الموظّف تقدّم بشكاية يوم 21 أكتوبر الجاري وأعلم عن تعرضه لعنف للصّفع على الوجه من قبل نائب الشعب" مشددا على أن "هذا الإعتداء أكّده شاهد وهو مسؤول ببلدية سوسة".

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وأوضح انه "تمّ تعهيد فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بمباشرة الأبحاث وتمّ سماع المشتكى به الذي نفى الواقعة وقال إنه هو من تعرّض إلى العنف من قبل الموظّف".
وأضاف الشريف أنه "بمراجعة النيابة العمومية بسوسة أذنت بالإحتفاظ به باعتبار حالة التلبّس الموجودة"، لافتًا إلى أنّ "عقوبة جرائم الإعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه قد تصل لـ 05 سنوات سجنًا في المطلق."



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