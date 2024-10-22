الملاسين : محاصرة مجرم خطير محل 45منشور تفتيش
تمكن أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي ليلة أمس من محاصرة وإيقاف منحرف خطير محل 45 منشور تفتيش وأحكام سجنية، إثر تورّطه في عدة قضايا عدلية على غرار "افتكاك متاع الغير بالقوة، التهديد، العنف الشديد، ترويج المخدرات، تكوين وفاق إجرامي، الهرج بالطريق العام، اقتحام محل الغير، الإضرار بملك الغير ...".
وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
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