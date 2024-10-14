رئيس اتحاد الفلاحة الجديد: 'سأعمل على معالجة فتور العلاقات مع بعض الوزارات'

وأكّد بن زغدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على اذاعة الجوهرة أف ام، أنّ "الظرف الصحي لرئيس المنظمة السابق كان وراء الإستقالة وبيان المجلس أوضح كل شيء"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة بالإتحاد قبل الإستقالة، والمجلس إنتخبه لرئاسة المنظمة ولم يكن ثمة أي صراع ولا تنافس بين جميع الأطراف".