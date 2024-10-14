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رئيس اتحاد الفلاحة الجديد: 'سأعمل على معالجة فتور العلاقات مع بعض الوزارات'

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 09:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أفاد معز بن زغدان، الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الإثنين، بأنّ "سيعمل على معالجة فتور العلاقات مع بعض الوزارات على غرار وزارة الفلاحة وإرساء مقاربة تشاركية معها من أجل خدمة القطاع الفلاحي الذي يعتبر القاطرة الأساسية للإقتصاد التونسي".
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وأكّد بن زغدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على اذاعة الجوهرة أف ام، أنّ "الظرف الصحي لرئيس المنظمة السابق كان وراء الإستقالة وبيان المجلس أوضح كل شيء"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة بالإتحاد قبل الإستقالة، والمجلس إنتخبه لرئاسة المنظمة ولم يكن ثمة أي صراع ولا تنافس بين جميع الأطراف".

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وشدّد بن زغدان على أنّ "مؤسسات الاتحاد ستنظر وتحسم في شأن كلّ من أُستُبعِد أو جُمِّد حالة بحالة وسيتمّ عرضهم على لجنة النظام وما يتقرّر عنها سيقع العمل به"، مؤكّدًا على أنّ "إستقلالية الاتحاد وأهميّة الحوار والتشاور داخل المنظمة لحلّ الإشكاليات والخلافات".


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