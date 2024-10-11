فريد بن جحا: " خلاف على الانستغرام يتسبب في ادخال تلميذ المستشفى وإيقاف 5 تلاميذ"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6708eb2ebc6e25.99971884_hielpfmgjonqk.jpg width=100 align=left border=0>

قال الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان خلاف على انستغرام تسبب في ادخال تلميذ الى المستشفى.

وشدد على ان الخلاف بين تلميذ وتلميذة بدأ في الشوط الأول على شبكات التواصل الاجتماعي ليتم الشوط الثاني امام المعهد.

وشددت على ان التلميذة استنجدت بتلاميذ من المعهد الذين قاموا بضرب التلميذ ما أدى الى نقله للمستشفى لإجراء عملية بالمستشفى الجامعي بالمهدية.

وقال انه تم الاحتفاظ بخمسة تلاميذ أعمارهم بين 13 و16 شاركوا في عملية الاعتداء ووجهت لهم تهم محاولة القتل العمد مشيرا " انه سيتم تقديم الفتاة على انظار النيابة العمومية وذلك بسبب التحريض".



...



