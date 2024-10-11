Babnet

فريد بن جحا: " خلاف على الانستغرام يتسبب في ادخال تلميذ المستشفى وإيقاف 5 تلاميذ"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6708eb2ebc6e25.99971884_hielpfmgjonqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 10:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان خلاف على انستغرام تسبب في ادخال تلميذ الى المستشفى.
وشدد على ان الخلاف بين تلميذ وتلميذة بدأ في الشوط الأول على شبكات التواصل الاجتماعي ليتم الشوط الثاني امام المعهد.
وشددت على ان التلميذة استنجدت بتلاميذ من المعهد الذين قاموا بضرب التلميذ ما أدى الى نقله للمستشفى لإجراء عملية بالمستشفى الجامعي بالمهدية.
وقال انه تم الاحتفاظ بخمسة تلاميذ أعمارهم بين 13 و16 شاركوا في عملية الاعتداء ووجهت لهم تهم محاولة القتل العمد مشيرا " انه سيتم تقديم الفتاة على انظار النيابة العمومية وذلك بسبب التحريض".
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295630


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-20
31°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*