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رضا شكندالي... هذه الأولويات الإقتصادية للمرحلة القادمة و آليات تطبيقها

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 08:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استضافت اذاعة أكسبريس أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي الذي قدم الأولويات الإقتصادية للمرحلة القادمة...
ومن ضمن حديثه تطرق الى مسألة البنوك التي باتت تلعب دور الوساطة بين الدولة والبنك المركزي، لإسناد قروض للدولة بمبالغ كبيرة وبنسبة صفر مخاطر بشأن السداد.
وأوضح الشكندالي، أنّه في مقابل إقراض الدولة، فإنّ هذه البنوك لا تقوم بإقراض المؤسسات الخاصة والأفراد لارتفاع نسبة المخاطرة ،مشيرا إلى أنّ هذا الوضع أدى إلى فقدان نسبة مهمة من السيولة التي كان يفترض أن توجّه إلى تمويل المؤسسات والقروض الفردية... فيديو


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