... مقترفي عملية براكاج على عامل بمحل لصيانة السيارات ... في قبضة الأمن

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على إثر تدوال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوثّق عمليّة اعتداء بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء من قبل مجموعة من الأنفار على أحد العاملين بمحل لصيانة السيّارات بسيدي حسين... تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقتي الأمن الوطني بسيدي حسين والسيجومي... وبإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة أمكن التعريف بهوية المظنون فيهم، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منازلهم في إطار عمل أمني مشترك من قبل الوحدات الأمنية المذكورة والقبض عليهم تواليا رغم محاولتهم التحصّن بالفرار كما تم حجز الأسلحة البيضاء التي وقع استعمالها في عملية الإعتداء.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف وإدراج آخرين بالتفتيش والأبحاث متواصلة.