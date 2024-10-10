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بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق سنية الدهماني

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدها الى جلسة يوم 17 أكتوبر الجاري.

وكانت سنية الدهماني مثلت اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية مرفوعة ضدها وتم احالتها على معنى الفصل عدد 54 .

...

وإثر المفاوضة الحينية وبسماع طلبات الدفاع قررت هيئة الدائرة الاستجابة لطلب الدفاع وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 17 أكتوبر الجاري مع تخصيص الجلسة القادمة للمرافعات مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الدهماني على ذمة القضية.
موزاييك


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