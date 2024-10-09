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منوبة : انتشال جثة ادمية من قنال السعيدة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 12:41 قراءة: 0 د, 16 ث
      
انتشل ليلة أمس فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة جثة ادمية لشاب في العقد الثالث من العمر من قنال السعيدة التابع لولاية منوبة .

وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض وسماع أحد اصدقاء الضحية ،كما اذنت برفع جثة الهالك لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.


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