منوبة : انتشال جثة ادمية من قنال السعيدة

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انتشل ليلة أمس فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة جثة ادمية لشاب في العقد الثالث من العمر من قنال السعيدة التابع لولاية منوبة .



وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض وسماع أحد اصدقاء الضحية ،كما اذنت برفع جثة الهالك لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

