منوبة : انتشال جثة ادمية من قنال السعيدة
انتشل ليلة أمس فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة جثة ادمية لشاب في العقد الثالث من العمر من قنال السعيدة التابع لولاية منوبة .
وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض وسماع أحد اصدقاء الضحية ،كما اذنت برفع جثة الهالك لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.
وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث في الغرض وسماع أحد اصدقاء الضحية ،كما اذنت برفع جثة الهالك لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.
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