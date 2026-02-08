المنستير: وضع حواجز تحذيرية قرب سور معهد جمّال بسبب وجود تصدعات

تمّ، بقرار من معتمد جمّال ورئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبالتنسيق مع بلدية جمّال والحماية المدنية ومصلحة البناءات بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وضع حواجز وعلامات تحذيرية واضحة لمنع مرور المواطنين والتلاميذ بمحاذاة سور معهد جمّال بطريق المقبرة، وذلك بعد معاينة وجود تصدعات كبيرة تشكّل خطرًا على سلامة التلاميذ والمارّة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية الاستباقية الرامية إلى حماية التلاميذ وضمان المتابعة المستمرة لسلامة المنشآت التربوية، على أن يتواصل العمل به إلى حين إزالة الجزء المهدّد بالسقوط وإعادة تهيئته.ويُذكر أنّه تمّ بتاريخ 30 جانفي الفارط تنفيذ تدخّل عاجل لتشذيب عدد من الأشجار التي كانت تمثّل خطرًا على سلامة التلاميذ والأولياء والإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية المنار بجمّال، وذلك على خلفية الرياح القوية والتساقطات المطرية الأخيرة.