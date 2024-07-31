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محل 10 مناشير تفتيش... مروج مخدرات يهدد فتاة بسكين ويحاول اختطافها بشاطئ المرسى

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مروج مخدرات يهدد فتاة بسكين ويحاول اختطافها
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 12:32 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اطاح اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بمنحرف مصنف خطير جدا محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من اجل ترويج المخدرات ،هدد فتاة بسكين وحاول اختطافها وافتكاكها من خطيبها لما كانا بشاطئ المرسى .

وقد تم الاحتفاظ به لاحالته على القضاء.


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