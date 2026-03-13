تأجيل النظر في قضية «التسفير 2» إلى 24 أفريل المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التسفير 2» إلى جلسة 24 أفريل القادم.
وتشمل هذه القضية عدداً من المتهمين، إلى جانب جمعيات ووكالات أسفار يشتبه في تورطها في تسهيل وصول تونسيين إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع.
ومن المنتظر أن تُستأنف جلسات المحاكمة في الموعد المحدد، لمواصلة النظر في مختلف جوانب الملف واستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة به.
