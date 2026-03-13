Babnet   Latest update 12:56 Tunis

تأجيل النظر في قضية «التسفير 2» إلى 24 أفريل المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 11:56
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التسفير 2» إلى جلسة 24 أفريل القادم.

وتشمل هذه القضية عدداً من المتهمين، إلى جانب جمعيات ووكالات أسفار يشتبه في تورطها في تسهيل وصول تونسيين إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع.


ومن المنتظر أن تُستأنف جلسات المحاكمة في الموعد المحدد، لمواصلة النظر في مختلف جوانب الملف واستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة به.
