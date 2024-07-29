لطيفة العرفاوي ترد على الانتقادات " قصدت بالمستوطنين الأفارقة من اقتحموا الييوت واغتصبوا النساء

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ردت الفنانة لطيفة العرفاوي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم على الانتقادات التي توجهت لها بسببب التوطين.

وقالت " انا لا اقصد الأفارقة الذين دخلوا تونس من بوابتها الشرعية ولكن اولائك الذين تورطوا في اقتحام البيوت واغتصاب النساء وسرقة المنازل في ولاية صفاقس".

وشددت على أن من يدخل تونس من بوابتها الشرعية فهو مرحب به".

وقالت ردا على رفع قضية ضدها من قبل جمعية " ساقاضي من قاضتني بتهمة التشويه والثلب.



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ونفت أن تكون مستوطنة في مصر أو تحصلت على الجنسية المصرية.



وكانت لطيفة أثارت حفيظة جمهورها في تونس بسبب تصريح لها خلال حفلها مساء السبت بمهرجان طبرقة الدولي، شمال غرب تونس، يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس.

وقالت لطيفة في تصريحها على المسرح إنه "لا مكان لمشروع توطين المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس"، مضيفة: "بلادنا ملك التوانسة فقط لا غير. من الآخر، الله يحمي بلادنا ويحمي كل شبر منك يا تونس".

وتابعت: "تونس ملك التونسيين فقط وربي يحمي بلادي".

ونفت أن تكون مستوطنة في مصر أو تحصلت على الجنسية المصرية.وكانت لطيفة أثارت حفيظة جمهورها في تونس بسبب تصريح لها خلال حفلها مساء السبت بمهرجان طبرقة الدولي، شمال غرب تونس، يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس.وقالت لطيفة في تصريحها على المسرح إنه "لا مكان لمشروع توطين المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس"، مضيفة: "بلادنا ملك التوانسة فقط لا غير. من الآخر، الله يحمي بلادنا ويحمي كل شبر منك يا تونس".وتابعت: "تونس ملك التونسيين فقط وربي يحمي بلادي".