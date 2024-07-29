فظيع في سيدي حسين : يقتلانه ثم ينقلانه الى ضيعة لدفنه!!

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تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين واعوان ادارة الشرطة الفنية و العلمية و اعوان مركز الأمن الوطني بسيدي حسين وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة من الكشف عن ملابسات جريمة قتل سائق سيارة تاكسي فردي من قبل نفرين عمدا الى الصعود معه في اتجاه جهة المرناقية وبوصولهما على مستوى قنطرة حي دريدي سيدي حسين عمدا النفر الأول الذي يركب بالكرسي المحاذي للسائق استلال مفاتيح التشغيل وإيقاف السيارة وتسديد طعنة له على مستوى الصدر وفي الأثناء تولى النفر الثاني خنقه بواسطة خيط حذاء الى حين فقدانه الوعي ثم مفارقة الحياة، كما حاولا دفنه بإحدى الضيعات بجهة العطار بإشارة من والدة أحدهما التي مكنتهما من أدوات الحفر إلا أن حلول الدورية الأمنية حال دون ذلك.



هذا وأمكن القبض على المظنون فيهما وحجز أداة الجريمة رغم محاولتهما الاختباء والتحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة رفقة نفر ثالث واللذان باستنطاقهما اعترافا بجميع تفاصيل الجريمة، بمراجعة قاضي التحقيق المنوب وإعلامه بحيثيات البحث أذن بالاحتفاظ بالفاعلين الرئيسيين من أجل "القتل العمد" ووالدة أحدههما والنفر الثالث من أجل "المشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة.

