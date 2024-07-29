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العثور على شيخ مشنوق بسور مسجد

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Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 11:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف برفع جثة شيخ في العقد السادس من العمر الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة، بعد أن عثر عليه جثة مشنوقة تتدلى من سور مسجد بالقرب من محل سكناه بحي " سواني العنب" بمدينة الكاف.

هذا واذنت النيابة أيضا بفتح بحث في الغرض وقد كشفت التحريات الاولية انه اقدم على الانتحار .


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