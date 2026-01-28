Babnet   Latest update 20:29 Tunis

نابل: والية الجهة تدعو المواطنين إلى تفادي الخروج إلا للضرورة القصوى تبعا لتحذيرات معهد الرصد الجوّي بهبوب رياح قوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a592b1ef6d5.16350778_hpqiegomfkljn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 19:37 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تبعا لتحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية، مساء اليوم الأربعاء، ستشمل ولاية نابل وستتراوح سرعتها بين 50 و 80 كلم في الساعة ويمكن ان تصل الى 100 كلم في الساعة، دعت والية الجهة هناء شوشاني المواطنين الى البقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج الا للضرورة القصوى.

ودعت الوالية، في بلاغ أصدرته الولاية مساء اليوم، الى الابتعاد عن الأشجار، والمنصّات العالية، وأعمدة الإنارة الكهربائية، وإلى تثبيت الأشياء الخارجية والأجسام والمزهريات واللافتات المعرّضة للسقوط.


ودعت الفلاحين والبحارة الى اليقظة والحذر، وإلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ومعداتهم، وابعادها عن الاودية والمناطق المنخفضة، مشددة على الصيادين بعدم الإبحار، والى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مراكب الصيد.


وحثّت عموم المواطنين في الجهة على الالتزام بتوصيات المعهد الوطني للرصد الجوي، ومتابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.
يذكر أن ولاية نابل قد شهدت بداية من الليلة الفاصلة بين 19 و 20 جانفي الجاري تهاطل كميات كبيرة من الامطار، ما تسبّب في ارتفاع منسوب الاودية وفي فيضان بعضها، ومازالت الجهة الى اليوم تشهد عمليات رفع لمخلفات التقلبات الجوية، وإصلاح الاضرار التي لحقت بالطرقات، والمسالك الفلاحية، وعدد من المنشآت المائية.
