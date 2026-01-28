الوجهة التونسية تتوّج بجائزتين في السياحة الثقافية والراقية بالسوق الصينية

توجت الوجهة التونسية بجائزتين في السياحة الثقافية والراقية بالسوق الصينية لسنة 2025، لتواصل بذلك تعزيز إشعاعها الدولي وتأكيد مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية الراقية والثقافية.وتحصلت تونس على جائزة أولى كإحدى أفضل الوجهات الثقافية خلال دورة 2025 "جائزة السفر" التي ينظمها Voyage Media Group ، أحد أبرز المنصّات الإعلامية المتخصصة في السياحة الراقية ونمط العيش بالصين، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.وتُعدّ هذه المنصة مرجعا إعلاميا هاما يحظى بمتابعة واسعة من قبل السياح الصينيين والمهنيين في القطاع، كما تمثل جوائزها مؤشرا معتمدا وذي مصداقية عالية في السوق السياحية الصينية، وجائزة ثانية كأفضل وجهة ملهمة للسياحية الثقافيةInspiring Cultural Destination Award، خلال حفل تسليم جوائز مكاتب السياحة والفنادق الفاخرة العالمية، الذي نظمه الموقع الصيني المختص في السياحة الراقية Luxury Times وذلك إلى جانب كلٍّ من كندا وإسبانيا.