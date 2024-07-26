إيقاف منذر قفراش وايداعه السجن

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قررت اليوم الجمعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ايداع الناشط السياسي منذر قفراش السجن المدني بالمرناقية ... مع إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهم الابتزاز و التهديد بما يوجب العقاب الجنائي