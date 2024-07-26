سمير لوصيف يهاجم فوزي بن قمرة : شكونك انت. انت براد ثالث ويوفى الفحم

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بعد حفلهما المشترك ليلة البارحة في مهرجان القنطاوي وحصول عطب تقني أكثر من مرة في الجزء الخاص بسمير الوصيف هاجم الأخير الفنان فوزي بن قمرة.

وقال للصيف لبن قمرى " ملخر وعلخر شكونك أنت ، جاي بعد 19 سنة رجعت تتدرجح ومفڨن باش تحب تخدم في المزود بعد ما قلت حرام وهاك رجعت تلكلك مع لعباد..



وتابع "نحب نقلك حاجة سيب عليك من اللوبانة هذي وتابع "لا تقولي نامبر وان ولا سيبر نان ولا مڨايفر ، مايرشفني حتى واحد أنا سمير لوصيف لا بدلت شعري لا عملت لونتي لا صبغت لا عملت شي كيما أنا ... عملنا 3 عروض قبل عملهم رياض بودينار ، أنا شنوة عملت ؟ موش كيما يحكي هو توا جاني مقترح ودرا شنوة ... أنت براد ثالث بالنسبة ليا أنا ويوفى الفحم".



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