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بوعسكر: مبدأ الحياد أهم شرط للحصول على الاعتماد

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 12:42 قراءة: 0 د, 55 ث
      
بيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بملاحظة الشأن الانتخابي مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك خاصّة في الشرط المتعلق بالحياد.

وقال بوعسكر في تصريح لاذاعة موزاييك، على هامش زيارة أدّاها صباح اليوم، إلى خليّة الاعتماد الخاصّة بالانتخابات إنّ مبدأ ''الحياد'' إزاء جميع المتداخلين في العملية الانتخابية وأمام المترشحين أو الراغبين في الترشّح هو أهم شرط يمكن المنظمة من الحصول على الاعتماد.

...

وأضاف أنّ الهيئة إذا ما رصدت خرقا لمبدأ الحياد من طرف أيّ جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو من طرف أيّ وسيلة إعلامية قد لا تمنح المؤسّسة الإعتماد، وذلك بمقتضى القانون الجاري به العمل.

ودعا في الخصوص إلى الالتزام بهذا القانون والعمل وفق مبادئ الحياد والموضوعية والتوازن مع ضرورة الوقوف على المسافة نفسها من جميع المترشحين.

كما ذكّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ كلّ عمليات سبر الآراء واستطلاع الرأي ذات علاقة بالانتخابات سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة تعدّ جريمة انتخابية وذلك منذ انطلاق الفترة الانتخابية.

وينطبق هذا الإجراء وفق بوعسكر على كلّ مؤسّسة تقوم ببث ونشر نتائج سبر الآراء واستطلاع الرأي ذات علاقة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالانتخابات.
موزاييك


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