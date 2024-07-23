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بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسى وتأجيل المحاكمة لجلسة 29 جويلية

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 11:30 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قررت أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وذلك في القضية المتهمة فيها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54...
كما قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 29 جويلية الجاري .

و تجدر الإشارة ان هذه القضية وردت على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات و تعهد بها قاضي التحقيق 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تولى اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها ليقرر بعد استكمال الأبحاث إحالتها على الدائرة الجناحية مع ابقائها في حالة ايقاف...
...

يذكر ان محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت مؤخرا بتخطئة عبير موسى بمبلغ 5 الاف دينار في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي،كما تعلقت بموسى عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية رفعها عليها فرع الاخوان المسلمين بتونس ....


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