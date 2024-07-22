رئيس الدولة في جندوبة: "من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود"

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أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة الى ولاية جندوبة، أين اطلع على وضعية الموارد المائية بالجهة.



وخلال لقاء جمعه ببعض المسؤولين وعدد من المواطنين بسدّي "بوهرتمة" و"البربر"، واستماعه الى مشاغلهم بخصوص اضطراب التزود بالمياه في الجهة، أكد رئيس الدولة، "أنه من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود"، متهما "أطرافا بالوقوف وراء ذلك، لا سيما في مثل هذه الفترات بالذات".





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واعتبر سعيّد، أن انقطاع الماء والتعلل بعدم توفره "لا معنى له في ظل وجود سدود مائية تخزن كميات محترمة من المياه العذبة"، متعهدا بالتدخل لمعالجة الموضوع والتسريع في إصلاح العطب المتعلق بسد "البربر" منذ سنوات، وإعادة ربطه بالمنظومات المائية بالجهة.