القيروان: الإفراج عن شادي الطريفي

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قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان اليوم الجمعة 19 جويلية 2024 الإفراج عن عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي الذي مثل في حالة إيقاف، وفق تصريح عضو لجنة الدفاع المحامي فوزي المقدم.



ويذكر أن الطريفي تم إيقافه يوم أمس من قبل الوحدات الأمنية بحفوز بعد ادراجه بالتفتيش على خلفية معركة دارت بين مجموعة من أبناء منطقته ومن بينهم شقيقه.





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وحضر اليوم عدد من النقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بالمحكمة الابتدائية بالقيروان معبرين عن مساندتهم للطريفي.

المصدر: موزاييك