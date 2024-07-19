تغييرات بالإدارة العامة للحدود و الاجانب و الشرطة العدلية بالقرجاني

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علمت اذاعة موزاييك أنه تقرر تعيين بدر الدين العوادي مديرا عاما للحدود والأجانب خلفا لعماد الزغلامي والذي تقرر انهاء مهامه على راس الادارة العامة المذكورة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة موزاييك.



كما تقرر تعيين عبد الكريم كريش مديرا لادارة الشرطة العدلية بالقرجاني خلفا لحكيم الهمامي الذي أقيل من مهامه منذ الأسبوع الماضي.