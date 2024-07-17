مساكن - سوسة : مواطن يرث 13 ألف دينار والقباضة تطالبه بدفع خطية ب36 ألف دينار

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أفاد الاربعاء 17 جويلية، رفيق وهو مواطن أصيل معتمدية مساكن من ولاية سوسة انه ورث مبلغ 13 ألف دينار اثر وفاة ابن عم والده في سنة 2012.



وكشف رفيق أنه بعد 10 سنوات أي سنة 2022 تلقى رسالة مضمونة الوصول من القباضة المالية تعلمه بأنه مطالب بخلاص خطية بقيمة 36 ألف دينار.





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وأوضح رفيق انه وبعد اعتراض محاميه تم تسوية الوضعية وأصبح مطالبا بدفع 7 الاف و825 دينار فيما سيتم توزيع بقية المبلغ على بقية الورثاء وهم أشقاؤه.



وفي تدخل لعدل الاشهاد كمال بن منصور أفاد بأن الاجراءات التي اتخذتها القباضة قانونية موضحا أن كل مواطن يتحصل على ارث يتوجب عليه التصريح بالتركة لدى القباضة المالية وفي حال لم يتم ذلك يتم تسليط خطية مالية.

وبيّن كمال بن منصور أن القباضة لديها الحق في أن توجه الخطايا في أجل 10 سنوات مشيرا الي ان كل تأخير في التسجيل من طرف المواطن يترتب عنه ترفيع في مبلغ الخطية.

وأوضح رفيق انه وبعد اعتراض محاميه تم تسوية الوضعية وأصبح مطالبا بدفع 7 الاف و825 دينار فيما سيتم توزيع بقية المبلغ على بقية الورثاء وهم أشقاؤه.وفي تدخل لعدل الاشهاد كمال بن منصور أفاد بأن الاجراءات التي اتخذتها القباضة قانونية موضحا أن كل مواطن يتحصل على ارث يتوجب عليه التصريح بالتركة لدى القباضة المالية وفي حال لم يتم ذلك يتم تسليط خطية مالية.وبيّن كمال بن منصور أن القباضة لديها الحق في أن توجه الخطايا في أجل 10 سنوات مشيرا الي ان كل تأخير في التسجيل من طرف المواطن يترتب عنه ترفيع في مبلغ الخطية.