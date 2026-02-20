Babnet   Latest update 17:25 Tunis

"جمعية القلب على اليد" تعلن شحن ثلاث حاويات كبيرة الحجم محملة بمساعدات لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات ودار المسنين بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69986fdaa8c506.67103966_fenqgjlhkpmio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 16:27
      
أعلنت جمعية "القلب على اليد" بمرسيليا، عن شحن ثلاث حاويات كبيرة الحجم محملة بمساعادات وهدايا موجهة خصوصا لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات الاخيرة اضافة الى تجهيزات ومعدات مخصصة لدار المسنين بولاية القصرين وبعض المستشفيات العمومية.

وتهدف هذه المساعدات إلى تحسين ظروف العيش للفئات المستفيدة وتوفير جزء من احتياجاتهم الأساسية إلى جانب دعم المؤسسات الصحية والاجتماعية بالمعدات الضرورية التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقد تم تجهيز هذه الشحنات، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بفضل تضافر جهود المتطوعين وأبناء الجالية التونسية بالخارج وبمساندة عدد من الداعمين والشركاء الذين آمنوا برسالة العمل الجمعياتي وأهميته في مرافقة الدولة والمجتمع المدني في مواجهة الأزمات الإنسانية والاجتماعية.


وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الجمعية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والمساهمة الفعلية في دعم الفئات الهشة والمتضررة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من معاناتها في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

يشار الى أن "جمعية القلب على اليد"، هي جمعية تونسية تنشط بمدينة مرسيليا الفرنسية، وتعمل على تقديم الدعم للفئات الهشة، خاصة في الظروف الصعبة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجالية التونسية في مرسيليا.

وتلتزم الجمعية، في هذا الاطار، بدعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وذلك بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
