المنستير: تخصيص مساعدات اجتماعية بأكثر من مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان المعظّم

ضبطت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير آليات الإحاطة بالفئات ضعيفة الدخل خلال شهر رمضان المعظّم، من خلال رصد مساعدات بقيمة تتجاوز مليون و192 ألف دينار، ضمن البرامج الاجتماعية المعتمدة لدعم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وتتوزّع الاعتمادات المرصودة لمساعدات شهر رمضان، وفق معطيات الإدارةالجهوية للشؤون الاجتماعية، إلى أكثر من 596 ألف دينار للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي، وحوالي 594 ألف دينار للمنتفعين ببطاقات العلاج المجاني، وذلك بمعدّل 60 دينارا للعائلة الواحدة.

يشار إلى أنّ عدد المنتفعين بالمنحة المالية الشهرية لبرنامج الأمان الاجتماعي يبلغ في ولاية المنستير 9940 منتفعا في حين يبلغ عدد الممنتفعين ببطاقات العلاج المجاني 9916 وعدد المنتفعين بالتعريفة المنخفضة 17 ألفا و 979 شخصا.