تنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بوسط العاصمة

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نظمت الشرطة البلدية بباب بحر بالتعاون مع المصالح الأمنية حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي و المظاهر المخلة بالوسط المركزي للعاصمة .

شمل التدخل كل من شارع قرطاج ، شارع فرحات حشاد ، شارع باريس ، شارع مختار عطية و نهج فلسطين و تم خلالها حجز و إتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين.