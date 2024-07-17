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تنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بوسط العاصمة

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 16:55 قراءة: 0 د, 15 ث
      
نظمت الشرطة البلدية بباب بحر بالتعاون مع المصالح الأمنية حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي و المظاهر المخلة بالوسط المركزي للعاصمة .
شمل التدخل كل من شارع قرطاج ، شارع فرحات حشاد ، شارع باريس ، شارع مختار عطية و نهج فلسطين و تم خلالها حجز و إتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين.


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