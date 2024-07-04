بوعسكر يستعرض شروط الترشح للرئاسة و يوضح أنها ليست جديدة

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الخميس عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.



وقال بوعسكر إن شروط الترشح ليست جديدة وهي شروط وقع إقرارها منذ دخول الدستور الجديد حيز النفاذ في سنة 2022.





وأكد بوعسكر أنه يشترط في الترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي:- أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين- أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب و أم و جد لأب و جد لأم تونسيين و كلهم تونسيون دون انقطاع طبق الفصل- أن يكون دينه الاسلام أن يكون بالغا من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية و السياسية- أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين- أن لا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب و فقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و 163 جديد من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية .