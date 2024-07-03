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شملت الابحاث اطراف أخرى : بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال سليم شيبوب

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 20:57 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال سليم شيبوب
على ذمة القضية التحقيقية التي تورط فيها صحبة أطراف أخرى من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية و جرائم حق عام مرتبطة بها على معنى قانون مكافحة الارهاب...
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