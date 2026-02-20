Babnet   Latest update 21:31 Tunis

مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي في سلسلة عروض خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daa7658af983.07723155_pjlfnhoqimgke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 21:31 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تحتضن قاعة الفن الرابع بالعاصمة خلال شهر رمضان سلسلة عروض جديدة لمسرحية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي وذلك يوم 26 و27 و28 فيفري على الساعة التاسعة ليلا.
وكانت "الهاربات تُوجت بالجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، وفازت كذلك بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".


ومسرحية "الهاربات" هي ثمرة إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وتولت وفاء الطبوبي تأليف النص وإخراجه وتصميم السينوغرافيا. ويشارك في العمل ستة ممثلين هم فاطمة بن سعيدان ومنيرة الزكراوي ولبنى نعمان وأميمة البحري وصبرين عمر وأسامة الحنايني.
وتنطلق حكاية "الهاربات" من فضاء مسرحي يشبه محطة انتظار غامضة حيث تلتقي 5 نساء ورجل في حالة ترقب لشيء أو شخص لن يأتي. غير أن هذا الانتظار يتحول إلى مجاز وجودي لا بحثا عن الغائب وإنما سعيا إلى المعنى في عالم يتآكل، ليكون هذا الهروب نفسيا وفكريا وليس ماديا فقط من واقع ضيّق ومأزوم إلى خيال أوسع ومن ألم فردي إلى خوف جماعي. ويتحوّل الركح إلى متاهة وجودية تتقاطع فيها صراعات الشخصيات مع ذواتها ومع الآخرين في أسئلة كبرى حول الهوية والمصير وإمكانية الخلاص الفردي في عالم ينهار جماعيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324012

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
تزول جمرة الهواء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:37
12:40
07:02
05:35
تزول جمرة الهواء
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
16°-12
17°-10
21°-8
20°-8
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>