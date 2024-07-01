التمديد في أجل الاحتفاظ بسليم شيبوب مدة 5 أيام على ذمة الأبحاث

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c754637689d6.41952029_pejmilkqngfho.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب قرر، اليوم الإثنين، التمديد في أجل الاحتفاظ بالمظنون فيه سليم شيبوب مدة 5 أيام على ذمة الأبحاث.



وأوضحت، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم العثور بمنزل المعني بالأمر على مبالغ مالية متفاوتة بالدينار التونسي والعملة الأجنبية وكميات من مادة مخدرة وميزان، علاوة على وثائق مختلفة تم الإذن بحجزها جميعا، مشيرة إلى أن الأبحاث لازالت جارية.





...



وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذن، يوم الخميس الماضي، بالاحتفاظ برجل الأعمال سليم شيبوب على ذمّة قضية منشورة لدى القطب وتعلّقت بأحد المحامين بسبب شبهات إرهاب.