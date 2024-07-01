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اثر زيارة ليلية، رئيس الجمهورية يقرّر اعفاء رئيس اقليم الصوناد بالمنار

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 00:26 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تقرّر إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، بعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك على اثر زيارة ليلية قام بها السبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن قرار الاعفاء جاء بعد التثبت هذا اليوم في كل ملاباسات هذا الموضوع، كما أذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق عدلي في الغرض

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