اثر زيارة ليلية، رئيس الجمهورية يقرّر اعفاء رئيس اقليم الصوناد بالمنار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66821511d04104.13153946_kfqngihoejpml.jpg width=100 align=left border=0>

تقرّر إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، بعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك على اثر زيارة ليلية قام بها السبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.



وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن قرار الاعفاء جاء بعد التثبت هذا اليوم في كل ملاباسات هذا الموضوع، كما أذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق عدلي في الغرض





...







